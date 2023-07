De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet van de rechter belangrijke besluiten voor de netbeheerders voor gas en elektriciteit opnieuw nemen. Het gevolg is dat de tarieven die consumenten en bedrijven moeten betalen aan de netbeheerders omhoog zullen gaan. Met hoeveel dat zal zijn is nog niet te zeggen. De ACM laat weten dit „zo snel mogelijk” in kaart te gaan brengen.