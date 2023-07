De Nederlandse IT-dienstensector blijft ook komende tijd doorgroeien, maar wel in een iets lager tempo dan tijdens de coronapandemie. Dat voorspellen onderzoekers van ING Research in een nieuw rapport. Zo zijn onder andere cyberbeveiligingsdiensten nog steeds duidelijk in trek. Ook is er volgens ING nog grote vraag naar automatisering en het uitbesteden van IT-diensten.