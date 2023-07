Beurs in Sydney stijgt na handhaving rente in Australië

De aandelenbeurs in Sydney ging dinsdag licht omhoog. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank om de rente niet opnieuw te verhogen en ongewijzigd te laten op 4,1 procent. Volgens de centrale bankiers van het land heeft de inflatie zijn piek bereikt. Een nipte meerderheid van de economen had vooraf gerekend op een verdere verhoging, na de verrassende renteverhoging een maand geleden. De Australische hoofdindex, de All Ordinaries, steeg 0,5 procent en werkte daarmee een eerder verlies weg.