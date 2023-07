Omtzigt blijft wantrouwig na hoorzitting met oud-verkenners

Dat er tijdens de verkenning voor een nieuw kabinet over hem is gesproken vindt Pieter Omtzigt „niet zo heel spannend”, maar dat verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma daarover hebben gelogen wel. Omtzigt stelt dat het „ernstig” is dat de oud-verkenners „over zoiets simpels jokken”. „Wat doe je dan op andere dossiers?”, vraagt het Kamerlid, dat destijds voor het CDA in de Kamer zat, zich af na een hoorzitting in de Tweede Kamer over het begin van de verkenning in 2021.