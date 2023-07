Het Openbaar Ministerie heeft maandag acht jaar cel geëist tegen een man die verdacht wordt van het ombrengen van zijn 32-jarige vriendin in juli 2021. Het slachtoffer kwam om het leven na een val van de trap in hun woning aan de Lepelaarsingel in Rotterdam, volgens de officier van justitie heeft Christopher da S. L. (45) haar geduwd.