Op de NAVO-top in Vilnius zullen de leiders volgende week nieuwe „gedetailleerde regionale plannen” voor de verdediging van het grondgebied van de lidstaten goedkeuren. Daarin doet de NAVO een beroep op meer dan 300.000 militairen die in een verhoogde staat van voorbereiding zullen worden geplaatst en die over maritieme en luchtcapaciteiten zullen beschikken, zegt de Nederlandse NAVO-topmilitair Rob Bauer.