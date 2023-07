De horeca in Franse steden zoals in de hoofdstad Parijs vreest een golf aan annuleringen in de eerste helft van juli volgens de nieuwszender Franceinfo. De hevige onlusten die 28 juni zijn begonnen hebben zich snel van de westelijke buitenwijken van Parijs over heel het land verspreid. In de avond en nacht zijn er plunderingen, rellen en brandstichtingen, ook in de stadscentra.