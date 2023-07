Reizigersorganisatie Rover ziet niets in het plan van NS-topman Wouter Koolmees om treinkaartjes in de spits duurder te maken. „Reizigers worden in de spits al genoeg gestraft met overvolle treinen, maar een leraar kan nu eenmaal niet kiezen hoe laat hij voor de klas komt te staan”, zegt Rover-directeur Freek Bos. „Met nog duurdere tickets tref je de mensen die hun werktijden niet zomaar kunnen aanpassen.”