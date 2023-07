Aandacht voor Shell aan begin nieuwe beursmaand

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de nieuwe beursmaand en de tweede jaarhelft. De aandacht van beleggers gaat deze week onder meer uit naar Shell, dat vrijdag met een handelsupdate komt. Ook meldde activistengroep Global Witness dat het olie- en gasconcern nog altijd handelt in Russisch gas, hoewel het bedrijf had toegezegd daarmee te stoppen. Het gaat om de handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland, waar Shell volgens een onderzoek door Global Witness vorig jaar in bijna een op de acht gevallen bij betrokken was.