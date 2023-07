Supermarkten Jumbo en Plus gaan bijna niet meer de fout in door onjuiste bedragen op kassabonnen te zetten. De Consumentenbond stelt dat dit het resultaat is van intensieve gesprekken tussen de bond en deze supermarkten. Albert Heijn komt gemaakte afspraken echter niet na en zet nog steeds aanbiedingen met een verkeerde prijs op de bon. De bond onderzoekt daarom juridische stappen tegen de supermarkt.