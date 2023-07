Gebruikers van Twitter uiten met de hashtag „RIPTwitter” hun onvrede op het sociale mediaplatform over een limiet op het aantal tweets dat zij per dag kunnen lezen. Die „tijdelijke noodmaatregel” is volgens Twitter-baas Elon Musk nodig om het scrapen van data door honderden organisaties tegen te gaan. De hashtag komt inmiddels voor in ruim 86.000 berichten en is trending in Nederland.