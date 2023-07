Negen jaar geleden. De zomer van 2014. Razendsnel greep een nieuwe groep jihadisten om zich heen in Syrië en Irak. Op 29 juni 2014 werd de leider bekendgemaakt: ene Abu Bakr al-Baghdadi. Een paar dagen later riep hij in het Iraakse Mosul het kalifaat uit, het gedroomde islamitische rijk waar alle moslims in vrede kunnen leven.