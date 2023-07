De grote zeilschepen die in Den Helder liggen voor de zesde editie van SAIL zullen zondag de Noord-Hollandse havenstad iets eerder verlaten. De organisatie meldt dat de zogenoemde tallships al vanaf 14.00 uur vertrekken in plaats van 16.00 uur in verband met de verwachte tegenwind en de stroming. Ook zullen de schepen geen lus varen richting Oudeschild, maar gelijk via het Marsdiep de Noordzee op varen.