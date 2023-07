Het gloednieuwe wandel- en fietspad over de Afsluitdijk is zaterdag en zondag open voor wandelaars en fietsers. De Afsluitdijk is al sinds 2019 niet meer toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer vanwege de omvangrijke renovatie die Rijkswaterstaat uitvoert. Na het weekeinde gaat de dijk weer op slot tot eind 2024, als het hele karwei naar verwachting klaar is.