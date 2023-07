Bij een woning in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan. Door de explosie sneuvelde een ruit van het huis aan de Ericastraat, vertelt de politiewoordvoerster. Er zou ook een klein brandje zijn geweest dat nagenoeg meteen werd geblust. Niemand raakte gewond.