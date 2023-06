Ook op de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht bestaat de slavernij nog altijd. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in zijn toespraak bij de Rotterdamse herdenking van de slachtoffers van de slavernij. De herdenking in Rotterdam was ook dit jaar bij het Slavernijmonument aan de Lloydkade in het westelijke stadsdeel Delfshaven.