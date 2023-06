Commissie: sociaal minimum schiet tekort, kabinet moet ingrijpen

Het sociaal minimum is voor de meeste huishoudens niet genoeg om rond te komen en moet „substantieel omhoog”. Dat zegt de Commissie sociaal minimum in haar eerste rapport - een belangrijk advies voor het kabinet. Afhankelijk van hun situaties komen huishoudens op het sociaal minimum 50 tot bijna 500 euro per maand te kort. Slechts enkele groepen, onder wie AOW’ers, hebben genoeg geld om rond te komen én mee te komen in de maatschappij.