Advies aan kabinet: neem snel besluit over belasting op stikstof

Het kabinet moet snel een duidelijke keuze maken of boeren op termijn moeten gaan betalen voor de stikstof die ze uitstoten, stellen adviseurs in een rapport aan stikstofminister Christianne van der Wal. Het kabinet wil deze optie als stok achter de deur houden, zodat het niet over hoeft te gaan op gedwongen uitkoop. In plaats daarvan zouden boeren een stikstofbelasting betalen, of rechten moeten kopen waarmee ze stikstof mogen uitstoten.