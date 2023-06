Het kost meer tijd om het CDA uit het slop te trekken „dan we gehoopt hadden”, zegt staatssecretaris en voormalig partijvoorzitter Marnix van Rij. „Het doet altijd pijn als je je partij op dit niveau ziet.” Het verhaal van zijn partij klopt, meent Van Rij. Maar er is wel een betere strategie nodig. Daar moet het CDA zich deze zomer over buigen.