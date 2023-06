China verzet zich tegen exportbeperking voor ASML

De Chinese ambassade in Den Haag noemt de regeling om de export van chipmachines van ASML te beperken „misbruik van exportcontrolemechanismen” die de vrije handelsregels „ernstig verstoren”. Het kabinet maakte eerder op de dag bekend dat de in maart aangekondigde exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders vanaf september gaat gelden. China „verzet zich krachtig” tegen de maatregel, laat de woordvoerder van de ambassade weten in een verklaring.