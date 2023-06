In Vlissingen is in de nacht van donderdag op vrijdag een monument ter herdenking van de slavernij geplaatst, ondanks dat de gemeenteraad eerder tegen zo’n monument stemde. Voorzitter van Keti Koti Zeeland Angélique Duijndam, die samen met kunstenaar Zeus Hoenderop het monument plaatste, spreekt van een burgerinitiatief. „Ik hoop dat ze het laten staan, omdat het gewoon hoort bij Vlissingen.”