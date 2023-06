Aandacht voor Aegon en inflatie eurozone op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Aegon. De verzekeraar liet weten zich statutair te vestigen in Bermuda, waardoor het bedrijf niet langer onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) valt. De stap volgt op de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR. Het hoofdkantoor van Aegon blijft wel in Den Haag. De verzekeraar blijft ook belastingplichtig in Nederland en behoudt zijn beursnoteringen in Amsterdam en New York.