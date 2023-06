Aantal foute energielabels voor woningen en gebouwen daalt

Het aantal energielabels voor gebouwen waarin sprake is van fouten, is vorig jaar flink gedaald, meldt woonminister Hugo de Jonge in een Kamerbrief. Een label geeft de energiezuinigheid aan en is verplicht bij de verkoop. Uit controles blijkt dat in 2022 in de woningbouw 7,2 procent van de energielabels niet klopte. Dat is een halvering van de 15,7 procent in 2021. Bij andere gebouwen zoals scholen en fabrieken daalde het aantal energielabels met fouten iets minder: van 12,5 naar 10,7 procent vorig jaar.