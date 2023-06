Agractie: aandacht ligt bij landbouwdebat, niet bij protest

Boerenactieorganisatie Agractie hoopt dat nieuwe demonstraties vanwege het landbouwbeleid voorlopig niet nodig zijn, hoewel er voor de agrarische sector nog van alles op het spel staat. Dat zegt Agractie-voorman Bart Kemp in een reactie op het boerenprotest donderdag in Den Haag, waar Agractie bewust niet bij aanwezig was. „Wij hebben duidelijk aangegeven dat we op dit moment geen actuele aanleiding en bovendien geen motivatie zagen bij onze achterban voor een demonstratie. Daarom hebben wij ons er ook niet mee bemoeid.”