Tiel wil blijvende herinnering aan opgegraven heiligdom bij Medel

Tiel denkt na over een blijvende herinnering aan het 4000 jaar oude heiligdom met zonnekalender, dat in de bodem van bedrijvenpark Medel in de Gelderse plaats verborgen bleek te liggen. De gemeente gaat de komende maanden bedenken hoe er recht gedaan kan worden aan de bijzondere ontdekking. Dat heeft de gemeente besloten, nadat er in binnen- en buitenland is geprotesteerd tegen het feit dat de plaats van het heiligdom niet te bezoeken is. Op de vindplaats komt een bedrijvenloods te staan.