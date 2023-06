De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) onder leiding van Martin van Rijn heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar misstanden binnen de publieke omroep (NPO). In een brief laat Van Rijn donderdag weten het onderzoeksrapport en de bijbehorende aanbevelingen in het vierde kwartaal van dit jaar te verwachten. Eerder zou dit ‘rond de zomer’ zijn.