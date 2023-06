In het gebied van waterschap Vechtstromen in het oosten van het land is het vanaf vrijdag verboden om water te gebruiken uit vijvers die geen verbinding hebben met een rivier, sloot of beek. Dat is volgens het schap nodig omdat de waterkwaliteit van de vijvers snel achteruit gaat door de hoge temperaturen en het gebrek aan regen. Dat kan leiden tot dode vissen, blauwalg en botulisme in het water.