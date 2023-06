Ayra Kip van KIP Republic, de bedenker van Free Heri Heri For All, vindt het „passend” en „belangrijk” dat de heri heri-maaltijden die worden uitgedeeld rondom Keti Koti in het Koninklijk Paleis Amsterdam worden bereid. „Ik denk dat meer van dit soort plekken, die verbonden zijn aan de slavernij, zich juist moeten openstellen.”