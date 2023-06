Een groep boeren die vanuit het Utrechtse Renswoude onderweg was naar Den Haag voor het boerenprotest, heeft donderdagmiddag twintig tractoren achter moeten laten op een industriegebied in de Haagse wijk Ypenburg. Op last van de politie hebben de demonstranten buiten Den Haag geparkeerd. Een ANP-fotograaf zag dat de boeren vervolgens op de fiets stapten naar het Malieveld.