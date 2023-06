De acht chimpansees van de Amsterdamse dierentuin Artis vertrekken mogelijk naar een andere dierentuin. Artis meldt in een persverklaring dat er al bijna een jaar gesprekken worden gevoerd over een overname. Het andere dierenpark kan de apen „een nieuw, ruimer en toekomstbestendig” verblijf bieden, waarvoor in de dierentuin midden in Amsterdam geen ruimte is.