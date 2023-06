Op het Malieveld in Den Haag is het donderdag aan het begin van de middag niet druk bij het boerenprotest van Farmers Defence Force (FDF). Een ANP-verslaggever ziet een paar honderd mensen staan, maar van een vol Malieveld is allerminst sprake. Er zijn ook geen trekkers te zien. FDF-voorman Mark van den Oever zei eerder nog duizenden mensen te verwachten.