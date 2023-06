De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet geen alternatief achter de hand had, voor het geval de onderhandelingen over een landbouwakkoord zouden mislukken. „Waarom is dat plan B er nog niet?”, vraagt Tweede Kamerlid Eva Akerboom tijdens het debat over het mislukte overleg. „Dit zagen we toch al ver van tevoren aankomen?”