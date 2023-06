GroenLinks-leider Jesse Klaver begrijpt wel dat het niet tot een landbouwakkoord is gekomen: wat er lag, is volgens hem veel te vaag. Volgens Klaver is het kabinet niets opgeschoten ten opzichte van vorig jaar, toen toenmalig landbouwminister Henk Staghouwer werd teruggestuurd om zijn gebrekkige brief over het toekomstperspectief van boeren te verbeteren.