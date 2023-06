Het is zinloos om zware pijnstillers (opioïden) te gebruiken tegen acute pijn aan de nek en rug, concluderen onderzoekers van de Universiteit van Sydney in Australië. Toch ziet hoogleraar Bart Koes van het Erasmus MC in Rotterdam dat opioïden zoals oxycodon en tramadol nog steeds geregeld worden voorgeschreven voor deze kwalen.