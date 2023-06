De Franse president Emmanuel Macron houdt donderdagochtend crisisberaad met verscheidene ministers over de hevige onlusten in de nacht van woensdag op donderdag. De minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin sprak van „een nacht van onverdraaglijk geweld”. Bij de rellen in meerdere steden zijn 150 mensen gearresteerd. Darmanin heeft volgens Franse media de onlusten zelf gevolgd in het ministerie in Parijs.