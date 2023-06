De politie doet op 25 locaties in het land invallen en doorzoekingen in een onderzoek naar een reeks plofkraken in Duitsland, meldt een woordvoerder van de Brabantse politie. Een van de locaties die wordt doorzocht is de flat aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch waar eerder donderdag tijdens een inval „een grote hoeveelheid” explosieven is aangetroffen.