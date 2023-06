De politie heeft donderdagochtend 25 invallen gedaan in een onderzoek naar een reeks plofkraken in Duitsland. Met zo’n driehonderd medewerkers van de politie, defensie, en douane werden er op 25 locaties woningen, loodsen en garageboxen doorzocht. Dat gebeurde met name in Den Bosch en in Oss, maar ook in Amsterdam, Berkel en Rodenrijs, Ankeveen en Utrecht. Drie mannen uit Den Bosch zijn aangehouden.