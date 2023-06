Weer rellen in voorsteden Parijs waar agent tiener doodschoot

In Nanterre en andere voorsteden van Parijs waren in de nacht van woensdag op donderdag weer hevige onlusten naar aanleiding van de dood van Naël, de 17-jarige jongen die dinsdag in Nanterre werd doodgeschoten door een agent. Net als een nacht eerder werden onder meer auto’s, vrachtwagens en vuilnisbakken in brand gestoken door woedende menigten. Zij braken straten open en richtten barricades op, terwijl ze leuzen scandeerden als „rechtvaardigheid voor Naël” en „dood aan de politie”.