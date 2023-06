In Den Haag hebben ruim honderd mensen meegelopen in een stille tocht om Antoneta Gjokja te herdenken, de supermarktmedewerkster die een week geleden werd doodgestoken in de vestiging van Albert Heijn op de Turfmarkt waar ze werkte. Sommige hadden een wit T-shirt aan met een foto van Antoneta erop. Ook hadden mensen witte rozen en herdenkingslichtjes meegenomen.