Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om het leven te beëindigen van kinderen tussen de 1 en 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Naar verwachting gaat op 1 januari een nieuwe regeling in van zorgminister Ernst Kuipers. De Tweede Kamer kan zich vinden in het voorstel, bleek tijdens een debat over medisch-ethische kwesties.