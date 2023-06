De politie heeft woensdagochtend op verzoek van de Duitse autoriteiten een 37-jarige man uit Oss aangehouden die wordt verdacht van grootschalige internationale drugshandel. De man zou op het darkweb voor bijna 1 miljoen euro soft- en harddrugs hebben verhandeld. Volgens de politie heeft hij meer dan 17.000 drugspakketten verstuurd, via een postagentschap in Duitsland. De Duitse politie was al langer op zoek naar hem.