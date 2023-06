Brabantse boeren begeleid door speciaal team, uniek in Nederland

De provincie Noord-Brabant heeft een speciaal team opgezet om boeren te helpen bij het maken van een keus voor de toekomst. Het team richt zich met name op zogenoemde piekbelasters, bedrijven die over een verre afstand veel stikstof uitstoten. In Brabant gaat het daarbij om zo’n 250 tot 300 bedrijven, waarvan een kwart melkveehouders, een kwart pluimveehouders, 40 procent varkenshouders en de resterende 10 procent houders van melkgeiten. Volgens de Brabantse landbouwgedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA) is de aanpak in Brabant uniek in Nederland.