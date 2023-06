In de aanloop naar Keti Koti heeft ook de provincie Overijssel excuses gemaakt voor haar rol in het slavernijverleden. Andries Heidema, de commissaris van de Koning, deed dat in een speech tijdens het symposium Overijssel & Slavernij in Zwolle. Heidema nam daar een boek in ontvangst dat gaat over het slavernijverleden in de provincie.