De Tweede Kamer wil dat de overlast van asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije harder wordt aangepakt dan nu. De ene fractie heeft daar verstrekkender ideeën voor dan de andere. Voor het herstel van vertrouwen van de inwoners in Ter Apel in de overheid en het draagvlak voor de asielopvang in ook de rest van Nederland is dat belangrijk, zo is de gedeelde opvatting in de Kamer.