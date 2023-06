Bonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Ongeveer 60.000 medewerkers krijgen daarmee in twee jaar tijd drie keer een structurele loonsverhoging. In juli dit jaar eerst 7 procent, dan in januari 4 procent en in juli 2024 nogmaals 4 procent.