Studie: meer Fransen aan illegale sigaretten door hoge belasting

De Fransen roken bijna de helft van alle illegale sigaretten in heel de Europese Unie, komt naar voren uit een onderzoek van KPMG. Volgens de studie kiezen zij vaker voor gesmokkelde of namaaksigaretten, vanwege hoge belastingen en de torenhoge inflatie. De totale consumptie van illegale sigaretten, met uitzondering van Frankrijk, daalde vorig jaar in de EU met 7,5 procent. Ook Nederlanders rookten minder illegale sigaretten.