De Europese Commissie heeft een wettelijk kader opgesteld dat volgens haar nodig is als de Europese Centrale Bank (ECB) zou besluiten tot de uitgave van een digitale euro. Tegelijk scherpt het dagelijks EU-bestuur wetgeving over contant geld aan. Consumenten moeten zelf kunnen kiezen hoe ze willen betalen, en bankbiljetten en euromunten mogen ook in het huidige digitale tijdperk in principe niet worden geweigerd.