Duitse invallen bij tientallen kantoren vastgoedconcern Adler

De Duitse autoriteiten zijn een groot fraudeonderzoek gestart bij het vastgoedconcern Adler Real Estate. Verschillende leidinggevenden van de onderneming, een van de grootste vastgoedbedrijven in Duitsland, worden verdacht van gerommel met de boekhouding en marktmanipulatie. De autoriteiten deden woensdag invallen bij tientallen kantoren, huizen en een advocatenkantoor in Duitsland. Ook werden invallen gedaan bij panden in zes andere Europese landen.