De Europese vlag heeft een plek gekregen in de Statenzaal in het provinciehuis van Utrecht. De blauwe vlag met twaalf gouden sterren staat voortaan naast de Nederlandse vlag en de vlag van de provincie Utrecht achter het bureau van Hans Oosters, de commissaris van de Koning. „Het is echt een unicum dat onmiddellijk de daad bij het woord is gevoegd na een motie”, zei Oosters aan het begin van de Statenvergadering.