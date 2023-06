Advies: geef 60-plusser, zorgwerker en zieke elk najaar coronaprik

Mensen van 60 jaar en ouder, personeel dat in de zorg werkt en mensen met medische risico’s zouden elk jaar een herhaalprik tegen het coronavirus aangeboden moeten krijgen. Dat kan het beste in het najaar, eventueel in combinatie met de griepprik waarvoor ze al in aanmerking komen. Dat biedt optimale bescherming in de winter, „maar het hele jaar door zal het mogelijk moeten zijn een vaccinatie te krijgen”. Dat adviseert de Gezondheidsraad.